️Макрон выступил против перемирия на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с рядом заявлений, касающихся урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

В частности, он высказал мнение, что Россия "стала угрозой для Франции и Европы", и дал понять, что против перемирия на Украине. По его словам, мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".

Также Макрон сообщил, что на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых "гарантировать будущий мир на Украине". Он не исключил размещение контингентов европейских войск на Украине, при этом отметив, что у Франции самая эффективная армия в Европе.

Кроме того, он высказал решение начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, передает BFM TV.

Ранее стало известно, что глава британского кабмина Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон целых пять дней уговаривали предводителя киевского режима Владимира Зеленского сменить подход к лидеру США Дональду Трампу после скандала в Белом доме.