NYT: Стармер и Макрон уговаривали Зеленского изменить подход к Трампу

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Макрон пять дней убеждали Зеленского изменить подход к общению с Дональдом Трампом. Об этом в среду, 5 марта, сообщила газета The New York Times.

Авторы материала отмечают, лидеры Франции и Британии предлагали Зеленскому вернуться в Белый дом после перепалки с Трампом, но потом решили, что лучше дать сторонам "остыть".

Газета пишет, что Зеленский после переговоров со Стармером и Макроном пошёл на "значительное изменение курса" в отношениях с Трампом, поблагодарив США за предоставленную помощь.