Захарова: Макрон и Зеленский нашли себе общее занятие и теперь меряются армиями

Обращение Макрона к нации вышло по-настоящему "весенним" — они с Зеленским нашли себе общее занятие и теперь меряются армиями. Об этом в четверг, 6 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что французская армия — "самая эффективная" в Европе.

Захарова отметила, что скоро в Москву приедет посол Франции, чтобы обсуждать развитие отношений с РФ. При этом президент Франции заявил, что собирается "утихомирить" Россию.

"Так зачем к нам едет посол Франции?", — поинтересовалась дипломат.