Президент Франции Эммануэль Макрон исчезнет не позднее 14 мая 2027 года, и скучать по нему не будут. Об этом в четверг, 6 марта, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он ответил на слова президента Франции о российской угрозе для Европы. По словам Медведева, сам "Микрон" большой угрозы не представляет.

Накануне Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил, что Россия "стала угрозой" для Франции и Европы. Он также выступил против перемирия на Украине и не исключил размещение на территории страны контингентов европейских войск.