Politico: ЕС придётся платить за оружие для Киева, "пока Трамп не умрёт"

Страны ЕС опасаются, что им придётся платить за собственную оборону и боеприпасы для Киева, "пока Трамп не умрёт". Об этом в четверг, 6 марта, сообщило Politico со ссылкой на европейского дипломата.

Издание отмечает, что в Евросоюзе на фоне ухудшения отношений с США нет единой позиции ни по расходам на оборону, ни по урегулированию конфликта на Украине.

Источник рассказал Politico, что в ЕС также выражают сомнения в возможности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен добиться осуществления плана по перевооружению блока .