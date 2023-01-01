В Иркутске накрыли подпольного казино

В Иркутске задержаны организаторы подпольного казино. Это семь человек, у одного из них нет российского гражданства.

По версии следствия, незаконный бизнес действовал с января 2023-го года. Обвиняемые проводили азартные игры с использованием специального оборудования в трех помещениях, расположенных по разным адресам.

В одном из них обнаружили игровой стол, карты и фишки. В результате обысков изъяты в том числе набор для игры в покер, майнинговое оборудование, сотовые телефоны, а также дорогостоящие автомобили и около миллиона рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело, всем фигурантам предъявлены обвинения, один из организаторов взят под стражу. Следственные действия продолжаются.