Дети до 18 лет смогут ездить в поездах дальнего следования за полцены

Дети до 18 лет теперь смогут ездить в поездах дальнего следования за полцены. Для несовершеннолетних граждан нашей страны установили специальный тариф. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о путешествиях внутри страны. По скидке можно купить билет на любые поезда, кроме скоростных. Раньше льгота действовала только во время летних каникул, подросткам от 10 до 17 лет нужно было предоставлять справку из школы. Теперь тариф доступен в любое время года и без привязки к учебным заведениям.