Жителей Мексики призвали не выходить на улицу из-за лесных пожаров

Клубы чёрного дыма заволокли сразу несколько муниципалитетов в центре Мексики. В регионе бушуют масштабные лесные пожары.

Сильный ветер разносит пламя по окрестностям. Провоцирует стихийное бедствие и жаркая погода. Огонь уничтожил несколько предприятий, повредил линии электропередачи. Местных жителей просят не выходить на улицу без особой необходимости - загрязнённый воздух опасен для здоровья.

По данным властей, за сутки возникло почти 240 возгораний. Есть данные, что всё началось с пустырей - там люди сжигали сухую траву. Задержаны несколько человек.