С Украины сбежали участники отбора на Евровидение

MBreeze и Василий Демчук сбежали с Украины. Певец участвовал в национальном отборе на Евровидение в 2023 году, а группа — в 2018 году.

Артисты в разное время покинули страну, чтобы выступить за границей, но после гастролей не вернулись. Об этом рассказал музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.

"Недавно в личном разговоре об этом вспомнил человек из шоу-бизнеса и мне стало интересно. Сам зашел к ним в соцсети, посмотрел публикации и нашел, когда в последний раз четко видно, что они на Украине. Далее есть пост о благотворительном концерте за границей, а затем — неизвестность", — поделился своим расследованием Бутурлакин.



Критик выяснил, что Демчук работает в Риме моделью. На момент начала СВО артист точно был в Киеве, когда он сбежал — не известно. А MBreeze сейчас находятся в Литве. Чем там занимаются артисты, информации нет, пишет УНИАН.

Напомним, что с 3 марта Украина прекратила выдавать разрешение на выезд за границу журналистам и деятелям искусств. Власти страны боятся бегства граждан, а артисты в числе тех, кто выезжает на гастроли и не возвращаются, опасаясь мобилизации.