Конфликт на Украине – это прокси-война между ядерными державами. Это признал госсекретарь США Марко Рубио.

Как заявил Рубио в эфире телеканала Fox News, происходящее на Украине представляет собой прокси-войну между США, которые помогают Киеву, и Россией. По словам госсекретаря, американский президент Дональд Трамп считает, что этот затянувшийся конфликт зашел в тупик.

Рубио добавил, что и Киев, и американский Конгресс, и другие страны считали, что достаточно будет просто давать Украине все необходимое – "столько, сколько нужно". Однако выяснилось, что эта стратегия не работает. И этому необходимо положить конец, убежден госсекретарь США.