Косачев: ложные выводы Макрона об угрозе от России ведут в пропасть

Президент Франции накануне заявил об угрозе Европе от России. Речь Эммануэля Макрона прокомментировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, французский лидер маниакально навязывает своим гражданам и всему миру совершенно ложную концепцию происходящего.

Макрон 5 марта выступил с обращением к французам. Президент высказался против перемирия на Украине. Он заявил, что Москве стала "угрозой" не только для Парижа, но и для всей Европы. В связи с этим Макрон готов начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты ЕС.

"Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую "заведомую агрессивность", Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно фальшивую концепцию происходящего - "русские идут!". С ложными выводами и ложными предложениями, ведущими в пропасть", — написал Косачев в Telegram-канале.

Кроме того, сенатор обратил внимание, что президент Франции ищет объяснение своих проблем во внешних причинах, главная из которой — Россия.