Тайные переговоры провели в Киеве люди из окружения президента США Дональда Трампа. Они обсудили с ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского проведение президентских выборов на Украине, сообщает европейское издание Politico.

По информации журналистов, представители Трампа, в частности, встречались с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. Также в числе контактов называются ключевые фигуры партии экс-президента страны Петра Порошенко* "Европейская солидарность".

Издание ссылается на трех депутатов Верховной рады и пожелавшего сохранить анонимность эксперта по внешней политике из Республиканской партии США. По их данным, проведение президентских выборов на Украине было ключевой темой переговоров четырех высокопоставленных персон из окружения Дональда Трампа. Отмечается, что участники встреч в Киеве позиционируют себя как людей, с которыми американцы легче найдут общий язык, чем с Зеленским. Американский президент ранее назвал Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По мнению Трампа, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов