Евгения Миронова экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

Евгений Миронов внезапно почувствовал себя плохо. У артиста произошел скачок давления, онемели руки. Врачи скорой помощи приняли решение об экстренной госпитализации.

При обследовании у 58-летнего Миронова обнаружили нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Художественный руководитель Государственного театра Наций признался, что около года он находится в сильном эмоциональном и физическом напряжении. Из-за постоянных мыслей о работе у Миронова начались проблемы со сном и тревожные расстройства. Он был вынужден принимать успокоительные и снотворное.

В больнице артист провел больше недели, сейчас он вернулся к работе. Но после курса лечения ему назначили антидепрессанты, а также рекомендовали исключить нагрузки и пройти дополнительное обследование, пишет Telegram-канал SHOT.