Серия мощных взрывов прогремела этой ночью в крупных городах Украины. Серьёзный ущерб нанесён военным объектам неонацистов в Днепропетровской области. В сети опубликовали кадры ракетного удара по гостиничному комплексу в Кривом Роге. Там были расквартированы боевики ВСУ, а также, по предварительной информации, натовские инструкторы и наёмники. Главное здание разрушено, обвалилась крыша. Разбор завалов продолжается более 5 часов. Также взрывы прогремели в Одесской области. Поражены подстанции, которые подпитывали предприятия ВПК. В Минобороны отмечают, что удары по военным объектам Украины - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. В зоне СВО тем временем ситуация для неонацистов стремительно ухудшается. Идут штурмы на всех основных направлениях.

Окраина Дзержинска. С дрона-разведчика хорошо видно полуразрушенное здание поселковой администрации. Внутри - отряд националистов. Через секунды по укрытию "прилетают" три крупнокалиберных снаряда и на глазах превращают его в пыль.

Это была только одна из пяти групп ВСУ, которые накануне пытались просочиться в город. Дожидаясь темноты, диверсанты прятались в пустующих домах. Но и не догадывались, что давно обнаружены.

Тыловую базу националистов под Дзержинском, где ВСУ собирали силы и бронетехнику для вылазки, нашли быстро. И так же оперативно "сложили" залпами гаубиц и реактивных установок. От базы остались только бетонные перекрытия, обломки шифера и несколько смятых, словно фольга, натовских броневиков.

Эффективность российских атак с воздуха на Дзержинском направлении возросла троекратно. Особенно после того, как на вооружение подразделений поступили боевые дроны.

Мощный фугас на подвесе одинаково легко справляется и с хорошо укрепленными позициями. Как в этом доме или на верхних этажах занятых националистами высоток. Бронетехника и вовсе становится расходным материалом.

Видно, как заметив летящий беспилотник, националисты бросаются в рассыпную. Особенность этих дронов в том, что ими управляют с помощью оптоволоконного кабеля. И системы РЭБ противника помешать им никак не могут.

Теряя ежедневно сотнями людей и технику, бандеровцы пытаются остановить наступление российских войск с помощью запрещенных химических боеприпасов. Вот они – собранные кустарно, в тылу. Это зажигательные гранаты, в которые запрессован хромтриоксид – токсичный реагент. Вызывает ожоги, глубокие язвы, раздражает дыхательные пути. Эта мастерская, конечно, не промышленное производство. Но сам факт говорит о том, что националисты не собирались и не будут придерживаться никаких международных конвенций.

Из Курского приграничья приходят сообщения о том, что группировка "Север" начала освобождать поселок Малая Локня. И, судя всему, штурм идет успешно. 11 бандеровцев сдались в плен. А артиллеристам удалось взять под контроль дорогу на Суджу. Это значит, что подвоз резервов боевикам практически остановлен.