Украинский конфликт ни что иное как затянувшаяся прокси-война США против России. С таким удивительным откровением выступил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, киевский режим был инструментом прежней администрации Белого дома в противостоянии с Москвой. При этом президент Трамп рассматривает данную эскалацию как патовую ситуацию. То, что очевидно Вашингтону, в Европе предпочитают упорно не замечать. В ЕС продолжают вынашивать идею военного решения проблемы.

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