Южнокорейские войска по ошибке сбросили бомбы на жилые кварталы

Южнокорейские войска случайно разбомбили деревню во время совместных учений с США. Истребитель ВВС республики по ошибке сбросил 8 неуправляемых снарядов на жилые кварталы. Пострадали 7 человек. Четверо получили серьезные травмы.

Разрушены дома и церковь. Специалисты обезвреживают оставшиеся бомбы. Людей на время эвакуировали. Власти извинились за инцидент и начали расследование.

Поселение находится в 25 километрах от границы с КНДР. Рядом расположен южнокорейский военный полигон. Жители неоднократно выражали беспокойство по поводу частых учений, которые могут представлять опасность для мирного населения.