Собянин: Почти 120 тыс. пациентов принял флагманский центр НИИ имени Склифосовского за два года

Столичный флагманский центр НИИ имени Склифосовского за два года принял почти 120 тысяч пациентов. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, большинство людей поступает с травмами и острыми заболеваниями хирургического профиля. И получает всю необходимую помощь в течение суток.

Медучреждение одним из первых начало применять новые алгоритмы в диагностике. При этом значительно сократилось время постановки диагноза и последующего лечения. В распоряжении персонала - гибридные операционные, своя вертолётная площадка.

Каждый пациент получает браслет с QR-кодом, благодаря которому персонал получает быстрый доступ к его медкарте. Вся история болезни ведётся в электронном формате и сохраняется в единой системе.