Москва помогает восстановить фасад многоквартирного дома в Сухуме

Помощь в ремонте жилых зданий и освоение передовых технологий. Российские специалисты, направленные правительством Москвы, приступили к восстановлению фасада многоквартирного дома в Сухуме.

Работы проводят в рамках договорённостей с администрацией столицы Абхазии. Ремонт по самым современным стандартам - с применением полимерно-цементных смесей. Технику и оборудование позже передадут республиканским коммунальным службам.

Одна из главных задач - оснащение и обучение местных специалистов. Как только они освоят московские технологии, в дальнейшем смогут самостоятельно заниматься капитальным ремонтом.