В Москве вручили премию "Женщина-призвание"

Награды за помощь участникам СВО и их семьям. В столице вручили премию "Женщина-призвание". Лауреатами стали 14 россиянок из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Тверской и других областей.

Всего на конкурс было подано 300 заявок. Победительницы премии устраивают благотворительные концерты, организовывают гуманитарные конвои, оказывают адресную помощь ветеранам, работают волонтерами. И демонстрируют настоящее гражданское мужество, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова. В этом году премия прошла уже во второй раз.