В Магадане впервые выпустили в открытый водоем мальков осетра

Испытание на устойчивость к экстремальным морозам. В Магадане впервые выпустили в открытый водоём мальков осетра. Их вырастили на заводе, а в конце октября отправили зимовать в искусственный пруд. Специалисты хотели выяснить, способна ли эта капризная промысловая рыба выжить в условиях крайнего севера. Какие выводы удалось сделать?

Стая осетров, согласно календарю, в анабиозе. Большие рыбки, поменьше - держатся поближе ко дну, в расщелинах, прячутся за камнями - находятся в состоянии зимней спячки. Казалось бы, ничего необычного. Но только не для магаданских рыбаков. Потому что в открытом водоеме Колымы осетровые зимуют впервые.

Чтобы рыбка даже в полудрёме чувствовала себя комфортно, заботливые люди бурят лунки по всему периметру, обеспечивая доступ кислорода. Подкармливают и регулярно измеряют температуру воды.

"Отхода нет, спокойные. Пока мы не наблюдаем с ними трудностей в плане зимовки", - рассказал Олег Майборода, инженер научно-производственной компании, рыбовод.

Все это эксперимент. Задача - выяснить, способен ли осетр выжить в местной холодной воде, а после - поставить процесс на поток. Самый ответственный период миновал - крепкие колымские морозы осетры пережили. И это для технологов маленькая победа. Потому что разводить ценную промысловую рыбу - целая наука. Тем более, в условиях крайнего севера.

"Летом будет интенсивное кормление. Тёплая вода. Они в росте должны хорошо стартануть. Ну и дождёмся икры, наверное", - отметил Олег Майборода.

А это еще минимум 3 сезона. Эксперимент начали летом. Икру осетровых купили у коллег в Подмосковье, заложили кладки в инкубатор. Из 30 тысяч икринок выжил всего 1% - 300 мальков. Рыбоводы "носились" с ними, как с детьми - кормили по часам, экспериментировали с температурой воды.

Когда первое потомство выходили и адаптировали, осенью отправили зимовать в реальных колымских условиях. Потому что создание комфорта для осетра в границах закрытого помещений делает рыбу в содержании золотой.

"Цены на энергоносители очень высокие. И греть воду очень тяжело и дорого. Самое главное, дорого. Просто при минимальных затратах и при увеличении времени цикла - получить экономически приемлемую стоимость рыбы", - рассказал Дмитрий Бессонов, ведущий рыбовод научно-производственной компании.

Уже очевидно - "колымские" осетры оказались закалёнными. Летом вода в водоёмах прогревается до +18 градусов. К своему обычному бодрому состоянию рыба вернётся уже в конце мая. Тогда начнётся новый этап эксперимента - фиксация прибавки в весе и росте. А в перспективе подопытными на Колыме могут стать калуга и сибирский осётр.