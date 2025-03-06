Отдых в Турции для россиян может подешеветь к сезону

В Турции отметили начало снижения уровня инфляции. А это значит, что цены на летний отдых на популярных у россиян курортах могут стать благоприятными. Об этом заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

"После июня мы увидим годовой уровень инфляции ниже 30%. После этого мы ожидаем, что снижение продолжится по убывающей", — сообщил Эрчин.

В свою очередь Институт статистики страны ранее отмечал, что по итогам февраля рост инфляции замедлился до 39,05% с 42,12% в январе. В связи с этим в Турции ожидают снижение цен на продукты, различные товары и недвижимость.

Эрчин считает, что уже грядущим летом Турция вновь станет недорогой для отдыха российских туристов. Цены будут благоприятными, отметил эксперт.

Между тем, в Ассоциации туроператоров России полагают, что радикального изменения цен на отели в Турции в 2025 году ожидать не стоит. Вероятнее всего за отдых на побережье придется заплатить примерно столько же, как и в 2014 году, пишет РИА Новости.