ВКС России нанесли удар по украинской теробороне в Запорожье

Подразделения украинской территориальной обороны в Запорожской области стали целью удара ВКС России. Истребители Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500, сообщили в Минобороны.

Военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля. Уточняется, что удар нанесен экипажами самолетов Су-34 истребительно-бомбардировочной авиации ВКС России. Применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Целью удара стали пункты временной дислокации подразделений 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Украинские части раположились в населенных пунктах Омельник и Егоровка Запорожской области.