Сын Трампа в соцсетях оскорбил Зеленского, но тут же удалил пост

Сын Дональда Трампа обругал Владимира Зеленского в соцсетях. Трамп-младший отреагировал на публикацию другого пользователя, который написал, что украинский президент не будет вести переговоры с Россией.

Сын американского президента назвал Зеленского "полным психопатом".

"Видимо, он и его дружки недостаточно натырили наших денег, поэтому он будет продолжать отправлять украинских мужчин и мальчиков на убой вместо того, чтобы даже пробовать говорить о мире", — написал он.

Впрочем, комментарий Дональда-Младшего провисел меньше минуты. Практически сразу после публикации он был удален.