Аллу Пугачеву назвали святой

Алла Пугачева покинула Россию, потому что поверила западной пропаганде. Такое мнение выразил актер Никита Джигурда. Он призвал россиян не осуждать Примадонну.

Звезда фильма "Любить по-русски" считает, что Алла Борисовна по сравнению с другими сбежавшими артистами ведет себя приемлемо. Хоть и окружила себя иноагентами.

"Они поверили западной пропаганде и уехали, и наговорили гадостей в сторону России. Тем самым волей-неволей встали на сторону мирового зла… Алла Борисовна — исключение", — объявил Джигурда.

Актер считает, что по сравнению с тем, что говорят в адрес России иноагенты Александр Невзоров*, Андрей Макаревич* или Борис Гребенщиков*, Примадонна "святая". "Оставьте бабушку в покое. Я категорический противник, чтобы Пугачеву наказывали", — подчеркнул Джигурда в беседе с NEWS.ru.

* - внесены Минюстом России в список иноагентов.