ФСБ: Киев пытался получить данные российских школьников для их вербовки

ФСБ сорвала попытку военной разведки Украины получить персональные данные российских школьников. Киев планировал в дальнейшем вербовать подростков и вовлекать их в противоправную деятельность.

Данные школьников Москвы и Подмосковья военная разведка пыталась получить через рассылку с сайтов патриотических организаций молодежи.

В ФСБ рассказали, что разведка Украины получила доступ к электронным почтовым ящикам центра воспитания молодежи "Авангард" и движения "ЮНАРМИЯ" и перехватили скан-копии писем с приглашением к участию в "Военно-патриотическом диктанте". Затем спецслужбы видоизменили электронные файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации г. Москвы и Московской области.

Благодаря оперативным действиям контрразведки ФСБ удалось минимизировать последствия. Школы столичного региона проинформированы о готовящихся провокациях.