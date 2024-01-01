Путин назначил Дарчиева послом в США

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении российского посла в США. Должность в Вашингтоне займет директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Дарчиев. Подписанный главой государства указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что Дарчиев Александр Никитич назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, а также постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что на российско-американских переговорах, которые прошли 18 февраля в Саудовской Аравии, стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов. Миссия Анатолия Антонова, ранее занимавшего должность посла России в США, завершилась в октябре 2024 года. А 28 февраля 2025 года МИД сообщил, что США выдали агреман на назначение нового российского посла Александра Дарчиева.