Президент Франции Эммануэль Макрон навсегда исчезнет не позднее 14 мая 2027 года. И скчать по нему никто не будет, предсказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил в посте на своей странице в соцсети X слова Макрона: французский президент в своей последней речи заявил, что Россия сейчас и на многие годы вперед стала угрозой для Франции и в целом для Европы. При этом, отметил зампред Совбеза, сам "Микрон" большой угрозы не представляет, так как скоро исчезнет навсегда.

Президентские полномочия Эммануэля Макрона истекают в 2027 году. Ранее Медведев отметил приверженность французского лидера методу стратегической неопределенности. Зампред Совбеза пояснил, что Макрон пытается запутать оппонента противоречивыми заявлениями. При таком подходе есть риск "заиграться" и обмануть как самого себя, так и своих избирателей.