"Ну, сказочник!" В МИД России прокомментировали заявления Макрона

Мария Захарова прокомментировала высказывания Эммануэля Макрона о "российской угрозе" для французов и всей Европы. Официальный представитель МИД России уличила президента Франции в том, что его слова противоречат предыдущим заявлениям.

"У него каждый день какие-то совершенно оторванные от жизни, противоречащие предыдущим заявления. Ну, сказочник", — сказала журналистам Захарова.

Напомним, 5 марта Макрон выступил с обращением к народу. Президент Франции высказался против перемирия на Украине. Он заявил, что Россия представляет угрозу для Парижа и стран Евросоюза в воздухе, соцсетях и киберпространстве. В связи с этим Макрон готов начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты ЕС, передает РИА Новости.