В Европе призвали прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Европа должна прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. С таким призывом к странам ЕС обратился глава МВД Латвии Рихард Козловскис.

Латвийский министр заявил, что хоть Рига и перестала выдавать шенген гражданам России еще три года назад, попытки въехать в Европу через Латвию некоторые россияне еще предпринимают. Однако даже единичные случаи влияют на повседневную работу органов безопасности как на российско-латвийской границе, так и внутри государства.

Козловскис заявил, что Латвия из-за обладателей шенгенских виз сталкивается "с нелегальными нарушителями границы и актами саботажа", в том числе с "пропагандистскими попытками повлиять на общественное мнение".

Глава латвийского МВД подчеркнул, что все государства-члены Евросоюза должны "всерьез осознать опасность". А чтобы обезопасить себя — надо отказаться от выдачи шенгена и не пускать российских туристов в Европу, пишет Delfi.