Трампа обвинили в одержимости идеей разрушения ЕС

Дональд Трамп одержим идеей разрушения Европейского союза. Американская администрация хочет перестроить ЕС таким образом, чтобы в сообществе большую роль играли национальные правительства, а не европейские институты, сообщает Politico.

Источники издания напоминают о том, что сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в Мюнхене. Он демонстрирует желание разрушить прогрессивный Евросоюз, чтобы создать новый, который был бы поистине союзником США и представлял бы собой Европу стран с консервативным уклоном, считает эксперт по отношениям между ЕС и США Танги Струйе де Свиланде.

В материале отмечается: некоторые пессимистично настроенные европейские источники утверждают, что администрация американского лидера одержима идеей поддержки популистских националистических сил в Европе. Цель Белого дома - разрушить ЕС и превратить его в свободную конфедерацию стран, каждая из которых будет в большей степени обязана США.