Миронов вышел на связь после сообщения о госпитализации

Новости об экстренной госпитализации Евгения Миронова встревожили его поклонников. Telegram-канал SHOT сообщил, что у актера возникли проблемы с сердцем.

В публикации утверждалось, что художественного руководителя Государственного театра Наций на скорой увезли в больницу после того, как у артиста произошел скачок давления, онемели руки. Якобы сам Миронов признался, что находится в сильном эмоциональном и физическом напряжении, из-за чего у него начались проблемы со сном и тревожные расстройства. Около недели актер был под присмотром медиков, ему назначили антидепрессанты.

Позже Миронов вышел на связь с поклонниками и прокомментировал слитую в Сеть информацию. "Я очень удивлен сообщениям о моих проблемах со здоровьем. Вы знаете, мне очень смешно. Недавно проходил ежегодный чек-ап, все медицинские показатели у меня в норме и чувствую я себя прекрасно", — отметил артист.

Более того, он сообщил, что накануне вечером был на сцене, это могут подтвердить все пришедшие на спектакль "Кто боится Вирджинии Вулф?". "26 и 27 марта буду играть "Дядю Ваню", так что приходите в театр, и не верьте всем этим новостям о госпитализации — это бесчестные попытки нагнать трафик", — передает VOICE слова Миронова.