Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

Поздравления с днем рождения сегодня принимает Валентина Терешкова. Ей исполнилось 88 лет. Имя Валентины Владимировны известно всему миру. В 1963-м году она стала первой женщиной в истории, совершившей полет в космос. И до сих пор остается единственной представительницей слабого пола, которая сделала это в одиночку.

Будущий космонавт родилась в Ярославской области в крестьянской семье. Работала на заводе и параллельно занималась в аэроклубе. Получила разряд по парашютному спорту. А в январе 62-го года вошла в число первых участниц космической программы СССР.

Терешкова стала первой женщиной в Советском Союзе, получившей звание генерала. Она активно занимается общественной и политической деятельностью, является депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". С днем рождения Валентину Владимировну поздравил Владимир Путин.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил ее любовь к Родине и преданность избранному делу.