Источники в политических кругах Украины они удивлены тем, что американские СМИ пишут о переговорах администрации Трампа с Петром Порошенко* и Юлией Тимошенко. Как заявили источники изданию "Страна.ua", американцы общаются со всеми – при этом названные политики вовсе не главные в этом списке.

Известно, что команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, главой главного управления разведки Кириллом Будановым*, а также мэром Киева Виталием Кличко. Кроме того, тайные переговоры ведутся с главой правящей фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Источники в Верховной раде уверены, что Вашингтон при помощи этих контактов хочет усилить внутреннее давление на Зеленского. Его цель - побудить украинского лидера согласиться на прекращение огня.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму