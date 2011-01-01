В домах Москвы устанавливают платформы для людей с ограниченными возможностями

Специальные платформы для инвалидов в рамках программы "Социальная поддержка жителей города Москвы" начали устанавливать в столичных домах. Теперь люди с ограниченными возможностями могут без посторонней помощи выходить из дома. Как работает эта система?

Максим Иванов наслаждается самостоятельной прогулкой. Обычное для большинства людей дело, но для него последние годы это было большим событием. Проблемы со здоровьем у Максима начались 20 лет назад.

Чтобы выбраться из подъезда на коляске, приходилось искать помощь — одному преодолеть лестницу было невозможно. Но в этом году в рамках программы "Социальная поддержка жителей города Москвы" в его подъезде установили подъемную платформу.

"До этого, как говорится, мне нужна была помощь сильного человека, который мог меня по пандусу затащить либо к лифтам, либо от лифтов. Сейчас это происходит намного все легче", - рассказал Максим Иванов.

Решение вопроса началось с обращения в районную службу соцзащиты. Специалисты провели осмотр, определили технические возможности и подобрали подходящую модель платформы. Теперь достаточно нажать кнопку - и платформа плавно поднимет коляску к лифту.

"Весь процесс заезда на платформу, съезда с нее, открытие дверей проходит автоматически под строгим контролем диспетчера, везде установлены камеры. То есть, в случае, если произойдет какой-то сбой или колясочник не полностью заедет на эту платформу, за этим наблюдает диспетчер", - пояснил Евгений Адамов, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы.

Чтобы Максим уверенно управлял подъемником, соцработники провели обучение. Они несколько раз приходили, показывали, объясняли, как правильно пользоваться платформой. Вся необходимая ему помощь - нажать на несколько кнопок. С такой задачей справится любой прохожий. Теперь мужчине не нужно зависеть от чужого графика, и он может свободно заниматься своими делами.

"Делают все для того, чтобы ты не сидел в четырех стенах, а находился в обществе людей. То есть можно теперь и в магазин съездить, и в ту же самую поликлинику доехать", - рассказал Максим Иванов.

Программа по установке подъемных платформ действует с 2011 года. И за все время в столице было установлено более 2 тысяч таких мини-лифтов для людей с ограниченными возможностями. Причем, все они отечественного производства - запчасти изготавливают в Москве, это помогает избежать проблем с техническим обслуживанием.