При реставрации Дома Мельникова обнаружили газеты столетней давности

Знаменитый Дом Мельникова - в строительных лесах, внутри на всех этажах работают реставраторы. Важнейший этап - восстанавливают деревянные перекрытия. Аналогов им, как и многому в этом здании-цилиндре, в мире не существует. Это такие ячейки, мембраны. Состояние, несмотря на столетний возраст, хорошее. И без сюрпризов не обошлось.

Одну из главных сенсаций преподнесли полы в мастерской. Именно в этих мембранах обнаружили газеты столетней давности. Причём, самые разные - "Экономическая жизнь", "Гудок", "Беднота". Или "Рабочая Москва". Смотрим дату - 11 мая 1929 год. Причём, реставраторы решили все эти газеты здесь оставить.

Сохранились они неплохо, почти все статьи легко читаются. Бумага хорошо абсорбирует воду, вот Мельников и использовал газеты для борьбы с влажностью. А нынешним исследователям они помогают восстанавливать историю строительства дома.

"Мы сейчас точно знаем, когда Мельников стал укладывать доски напольного покрытия - к августу закончил, да, потому что доски, засыпка, потом собственно покрытие пола. И для нас это важная дата, мы решили их сохранить", - рассказала Елизавета Лихачёва, председатель наблюдательного совета за реставрацией Дома Мельникова.

Реставрацию проводят, сохраняя авторские решения. Используя материалы, максимально близкие к исходным. Полы решили менять во всем доме. Но вот из чего их воссоздавать - долго обсуждали на экспертном совете.

"Константин Степанович вёл реестр всех материалов, которые он закупал, и с некоторых исследованиях упоминалось, что полы были не из сосны, а из ёлки, то собственно мы озаботились поиском той самой ёлки, которая с успехом уже лежит, доставлена на объект и с которой мы уже работаем", - рассказала Наринэ Тютчева, руководитель проекта реставрации Дома Мельникова.

Гигантский витраж, за который в начале переживали больше всего, отреставрирован, вернулся на своё место. На 95 процентов остался подлинным. Пришлось заниматься и этими шестигранными оконными рамами.

"Мы, когда сняли отливы внешние, выяснилось, что значительная часть рам из-за неправильно положенных в девяностые годы отливов, просто сгнила. То есть сгнила нижняя часть, приблизительно где-то на треть высоты от угла нижнего. Нам пришлось снимать рамы, не все, но значительное количество и просто вычинывать их, и ставить обратно", - пояснила Елизавета Лихачёва.

Раскрыли все красочные слои и увидели всю историю дома - в цвете. Часть зондажей так и оставят.

"Для нас будет новым то, что мы оставляем зондажи, и все наши гости на экскурсии узнают, в какие слои постепенно окрашивались помещения дома Мельниковых", - рассказала Наталья Шашкова, директор государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева.

А вот это пространство, куда посетители во время экскурсий попасть не могут. Узкое, небольшое. Подземелье. Мало кто знает, но Мельников сохранил фундаменты предыдущей белокаменной постройки.

"Константин Степанович действовал очень рационально, поэтому признав, что часть этих исторических фундаментов, которые существуют на участке, пригодна к дальнейшему использованию, он, конечно, их сохранил и нашел применение этим стенам", - отметила Наталья Шашкова.

Пока идёт реставрация, на экскурсию в Дом Мельникова, конечно, не попасть. Но можно и сейчас детально рассмотреть его снаружи и изнутри. На выставке, которая открылась в Музее архитектуры имени Щусева. Мельников и сам делал снимки во время строительства.

А вот это работы знаменитого Александра Родченко. Вообще за минувшие 100 лет в нём побывало множество фотографов со всего мира. Фотографии, кстати, великолепные помощники. Особенно пригодятся, когда начнут восстанавливать интерьеры каждой комнаты. А посетители смогут увидеть Дом в 2026-м году.