В театре им. Пушкина прошла открытая репетиция спектакля по пьесе Дюрренматта

В четверг вечером в театре имени Пушкина – премьера. Зрители увидят трагикомедию "Сделка" по популярной пьесе Фридриха Дюрренматта "Визит старой дамы".

А накануне там прошла открытая репетиция спектакля. Можно было наблюдать за творческим процессом, о котором зрители порой имеют весьма поверхностное представление.

Актёры на глазах публики оттачивали отдельные сцены, режиссер делал замечания, проверял реакцию зала и потому можно смело сказать, что в подготовке премьеры принимали участие все присутствующие.

История о пожилой даме, которая предлагает родному городу миллиард в обмен на жизнь её первого возлюбленного, вдохновляла многих режиссёров. В Пушкинском - своя версия.