Москвичей предупредили о резком потеплении

Весна начинает вступать в свои права. Снег в Москве практически полностью растаял. Тушино - единственный район, где можно встретить сугробы высотой до 1 сантиметра. Но это ненадолго.

В ближайшие дни температура будет повышаться и стремиться к рекордной. Например, в пятницу ночью будет небольшой дождь, но столбики термометра поднимутся до +6, а днем ожидается ясная погода с температурой до 10 градусов тепла. В выходные дни погода решила сделать подарок на 8 марта. Погода будет теплой и без осадков.

"Вот 8 марта уже вот наступает период существенного повышения давления. Это приведет к тому, что ночные температуры станут ниже. Они будут около нулевой отметки. А днем температура по области +4 — +9, в самой Москве, в центре Москвы, +7 — +9", - рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.