Мать об уголовном деле против Калюжного: "Я не понимаю, что происходит"

Против актера Глеба Калюжного возбудили уголовное дело из-за неявки в военкомат. Якобы 26-летний артист уклоняется от службы в армии. Если артиста признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

По данным Telegram-канала Mash, звезда комедии "Вампиры средней полосы" получил повестку в военкомат 17 октября. Но пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы получить отсрочку от армии. В ноябре Калюжный обратился в больницу с травмой головы и ушибами.

Продюсер Калюжного Анна Пантелеева сообщила, что актер никуда не сбежал и еще в конце февраля находился на съемках в Москве. Но сам Глеб новости об уголовном деле пока не комментирует.

Журналистам Super.ru удалось связаться с мамой актера Натальей. Женщина удивилась, что против ее сына возбудили уголовное дело за уклонение от армии.

"Он учится официально в "Синергии". Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит", — заявила Наталья.