Кремль отреагировал на слухи о контактах Вашингтона с оппонентами Зеленского

Россия внимательно анализирует всю информацию в СМИ о предложениях США на украинском направлении, но там много непроверенных сообщений. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о контактах команды Дональда Трампа с оппонентами Владимира Зеленского.

"Что правда, что ложь — разобраться невозможно. Мы внимательно всю информацию воспринимаем, анализируем, но это не повод для оценок и комментариев", - сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее стало известно о том, что команда Дональда Трампа провели секретные переговоры с бывшим украинским премьером Юлией Тимошенко, а также с ключевыми фигурами партии Петра Порошенко*. При этом источники в политических кругах Украины удивились сообщениям американских СМИ. Как заявили собеседники издания "Страна.ua", американцы общаются со всеми.

* — лицо, внесенное Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму