ВС России освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики. Это стало возможным благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево Донецкой Народной Республики. Украинские формирования потеряли более 590 военнослужащих, два артиллерийских орудия и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, а также электроподстанции, обеспечивающие деятельность украинских войск. Средства ПВО сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. Уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.