"Не очень изящно": Лавров сравнил Макрона с Наполеоном

Россия считает заявления французского президента Эмманюэля Макрона насчет ядерного оружия угрозой. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова президента Франции об исходящей от России угрозе.

По словам министра, предшественники Макрона прямо говорили, что хотят завоевать Россию.

"Господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили: надо завоевать Россию, надо Россию победить. А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозу Франции и Европе", — сказал Лавров.

Министр также отметил, что присутствие "миротворческих сил" ЕС на Украине будет равнозначно присутствию НАТО.

В Кремле также заявили, что оценивают обращение Макрона как конфронтационное. Оно создаёт ощущение, что Франция ищет продолжения войны, сказал Дмитрий Песков.