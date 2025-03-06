Словакия отказалась выделять деньги на помощь Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что из бюджета страны больше не будут выделять деньги на помощь Украине. Об этом он заявил перед отъездом на саммит Европейского союза в Брюссель.

По его словам, глава европейской дипломатии Кая Каллас хотела бы на саммите обсудить срочный сбор денег для Киева, говорится о сумме от 20 до 40 миллиардов евро. Предполагается, что "скинуться" из своего бюджет должна каждая страна ЕС.

"В Словакии это было бы 160-260 миллионов евро. Так я вам хочу сказать очень четко: за это голосовать не будем", — отметил Фицо.

Премьер Словакии убежден, что решения о финансовой помощи Украине страны должны принимать самостоятельно и на основе двусторонних договоренностей с Киевом, пишет РИА Новости. По его словам, сейчас Словакия сама страдает от консолидации бюджета, и дать четверть миллиарда на Украину для военных расходов — не мыслимо. "А с этого еще половина будет украдена", — заключил Фицо.