Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Овны

Не самый простой день из-за воздействия Сатурна, но это не повод игнорировать 8 марта! Покупки, подарки – пусть вас вдохновит праздничная суета.

Тельцы

Вы сейчас вспыльчивы, поэтому важно держать себя в руках, чтобы не испортить завтра праздник ни себе, ни другим. Делайте то, что вас успокаивает.

Близнецы

Любые дела в этот день могут двигаться медленнее, чем хотелось бы. Пробки, опоздания курьеров… Все это мелочи, не тратьте на них нервы.

Раки

В учебе или планах на поездки возможны преграды, ограничения. Не все, что вы задумали, легко реализуется. Но тем больше вы будете ценить то, что получится.

Львы

Вы погружены в цифры, потому что тема денег стоит очень остро. Забудьте о них хотя бы на пару дней и погрузитесь в атмосферу мимоз, тюльпанов и улыбок.

Девы

Любовная лодка рискует разбиться о быт, надо срочно добавить романтики! Тем, у кого нет отношений, пока лучше и не начинать – отдохните еще чуток.

Весы

Вам важно не перегружать себя, даже если у вас дел по горло и куча дедлайнов. Нажмите на паузу, осмотритесь вокруг – вы точно готовы к 8 марта?

Скорпионы

День подходит для спокойного творчества, занятий с детьми. Вам также удастся купить что-то со скидкой, так что проверьте свои заветные товары в корзине.

Стрельцы

Не пытайтесь переделать все за один день – ничего не случится, если работа подождет до понедельника. Переключайтесь на праздник, оно того стоит!

Козероги

Сегодняшний день мало подходит для деловой активности, но в то же время у многих из представителей этого знака на работе завал. Вся надежда на вашу изобретательность!

Водолеи

Представители этого знака всегда щедры, и в праздники обычно именно они оставляют в магазинах кучу денег. Поставьте себе лимит, это тоже своего рода подарок!

Рыбы

Сатурну в вашем знаке сегодня некомфортно под лучами гиперактивной Луны. Но вы справитесь, тем более что уже завтра от этого влияния не останется и следа.