Подразделениями группировки ВС России "Север" продолжает наступление в Курской области. За сутки нанесено поражение формированиям двенадцати бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов вблизи Суджи, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российские войска также отразили три контратаки противника. Потери ВСУ за сутки составили более 170 военнослужащих. Уничтожены танк, бронетранспортер, пять орудий полевой артиллерии и четыре пункта управления беспилотниками. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.

За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 65230 военнослужащих. Уничтожено 385 танков, 2133 боевые бронированные машины. Поражены 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS. Ликвидировано 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 118 станций РЭБ и 15 РЛС контрбатарейной борьбы.