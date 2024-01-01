Собянин: Оборот высокотехнологичных производств увеличился в два раза в 2024 году

В Москве оборот высокотехнологичных производств за прошлый год увеличился в два раза. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, основной вклад внесли компании, выпускающие компьютеры, коммуникационное оборудование, контрольно-измерительные и навигационные приборы, а также элементы электронной аппаратуры и печатных схем.

Также драйверами развития отрасли стали малые предприятия, чья доля увеличилась почти до 35 процентов. По словам мэра, высокотехнологичные производства - один из самых быстрорастущих секторов столичной промышленности. Это результат в том числе активной поддержки города и привлечения инвестиций в развитие предприятий.