Стало известно, зачем Валерий Меладзе тайно прилетал в Москву

Валерия Меладзе заметили в столичном аэропорту "Шереметьево". Исполнитель хита "Салют, Вера" не афишировал свой визит в Россию.



Как стало известно Telegram-каналу Mash, в Москве у Меладзе была некая бизнес-встреча. 28 февраля он покинул Россию. Поклонники сняли на видео, как певец заходит в самолет, следующий в Баку, а также как разговаривает с другими пассажирами.

Интересно, что на концерте в Азербайджане, который Меладзе дал сразу после поездки в Россию, артист пообщался со зрителями, понадеявшись, что когда-нибудь им не придется покупать билеты на самолет, чтобы посетить его концерт.

Пока же Валерий отказывается даже от корпоратов в России. За выступление Меладзе отдельные клиенты готовы платить до 20 миллионов рублей, но артист все ссылается на "сумасшедший график", который не позволяет брать частные заказы. Поговаривают, что исполнитель просто побаивается снова нарваться на волну хейта в Сети.

Напомним, в последнее время Меладзе с семьей живет в Испании. В Россию он приезжает только по делам или чтобы навестить родственников.