Удар оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожил десятки иностранных военных в Кривом Роге Днепропетровской области. По данным Telegram-канала "Донбасс решает", жертвами стали 28 французских солдат.

Факт удара по Кривому Рогу минувшей ночью подтвердил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, прилетело в 23:00 пятого марта. Украинские источники заявили, что поражен некий "объект гражданской инфраструктуры". Целью стало здание отеля, в котором располагались иностранные наемники. Как уточнил Лебедев, в результате удара медики очень быстро эвакуировали множество раненых. Все это, считает подпольщик, наталкивает на мысль об иностранных постояльцах.

В Минобороны России 6 марта также сообщили о поражении живой силы противника, в том числе и отряда иностранных наемников. По данным военного ведомства, атакованы Кривой Рог Днепропетровской области, Работино, Пятихатки, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Днепровское Херсонской области. В общей сложности ВСУ потеряли более 70-ти военнослужащих.