Илон Маск стал беднее на 111 миллиардов долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска сократилось на 111 миллиардов долларов. Как пишет Forbes, причиной стало падение акций автопроизводителя Tesla, основателем и гендиректором которого является миллиардер.

Издание напоминает, что три месяца назад состояние бизнесмена достигло рекордной отметки в 464 миллиарда долларов. Поводом для роста стоимости акций Tesla стала победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Маск за время предвыборной кампании стал одним из главных спонсоров республиканца, а также встал во главе созданного Трампом Департамента эффективности правительства (DOGE).

Инвесторы полагали, что близость миллиардера к администрации даст компании определенные преференции в бизнесе. Однако ожидания не оправдались. Спрос на американские электромобили в Китае и Европе рушится. В первом случае речь идет конкуренции с местными производителями, а во втором, скорее всего, на продажи влияет политическая активность Маска. В итоге у предпринимателя осталось 353 миллиарда.