Reuters: 240 тысяч украинцев могут лишить статуса беженца и депортировать из США

Проживающих в США украинских беженцев могут лишить временного правового статуса. Администрация президента США Дональда Трампа планирует этим заняться уже в апреле.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на чиновника и трех осведомленных лиц, статус беженца могут потерять 240 тысяч украинцев, их ускоренно депортируют на родину.

После подписания Трампом указа об обеспечении безопасности государственной границы США приостановили программу по принятию украинских беженцев. А 19 февраля Штаты полностью прекратили рассматривать заявки мигрантов из Украины, которым разрешили въехать при бывшем президенте Джо Байдене.