Блокирование Венгрией решений Евросоюза по оказанию помощи Украине создает все больше трудностей для интеграционного объединения. С таким заявлением выступила в четверг, 6 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Руководитель евродипломатии подтвердила, что в Брюсселе подумывают лишить Венгрию возможности блокировки решений в пользу киевского режима.

Для этого задумана "новая инициатива по созданию коалиции большинства, чтобы одна страна не могла блокировать всех". Каллас отметила, что попытки достичь компромисса продолжаются, однако "если это будет невозможно, то Венгрия сможет говорить за себя", сообщает ТАСС.

Венгерские власти не раз подчеркивали, что принимают решения, исходя из интересов своей страны и народа, пусть это и не соответствует позиции общеевропейского большинства. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил, что Будапешт, в отличие от других членов ЕС, три года выступал за мирное урегулирование и ждал начала мирных переговоров.

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан выступал с собственным мирным планом и побывал с ним в Киеве, Москве и Пекине, однако объединенная Европа отказалась даже обсуждать это. Политик предупреждал, что Украина грозит стать для Евросоюза своего рода Афганистаном со всеми вытекающими трагическими последствиями.